Au murit peste 2.000 de oameni în Maroc. Trei zile de doliu naţional Salvatorii au sapat sambata printre daramaturi pentru a gasi supravietuitori sub casele prabusite in satele izolate din muntii Atlas din Maroc, in urma celui mai devastator cutremur din ultimele sase decenii, care a ucis peste 2.000 de persoane si a lasat multi oameni fara adapost, relateaza Reuters. Ministerul de Interne din Maroc a anuntat sambata seara un nou bilant: 2.012 persoane au fost ucise si 2.059 ranite, dintre care 1.404 sunt in stare critica. Supravietuitorii isi petrec noaptea in aer liber in Muntii Atlas, dupa ce seismul a distrus case si sate intregi, avand cel mai ucigator bilant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

