- Cel puțin 21 de persoane au murit și 600 au fost ranite in urma cutremurului produs marți dimineața in vestul Albaniei, considerat cel mai puternic seism din ultimele decenii, potrivit hotnews. Numarul victimelor este așteptat sa creasca in condițiile in care inca sunt oameni prinși sub daramaturi,…

- Echipe de interventie au venit din mai multe state europene, inclusiv Romania, Italia, Grecia, Franta, Turcia si Croatia pentru a ajuta la salvarea eventualilor supravituitori. Seismul a fost urmat de nu mai putin de 250 de replici, iar ziua de 27 noiembrie a fost declarata zi de doliu national. Multi…

- Autoritațile din Romania se confrunta cu o statistica ingrijoratoare in domeniul criminalistic. Mii de cadavre sunt la ora actuala neidentificate, la nivel național, din cauza lipsei de resurse de prelevare a probelor de la cei decedați. Statistica ultimilor 20 de ani arata ca, la nivel național, aproximativ…

- In perioada 24 – 25 octombrie 2019, s-a desfasurat la Tirana, Masa Rotunda a Presedintilor Camerelor de Comert si Industrie din tarile Central si Est Europene (CEEC), precum si din Republica Populara Chineza in cadrul formatului de cooperare „17+1”, eveniment desfasurat in marja celui de al 4-lea Forum…

- Anghel Iordanescu (69 de ani) a fost prezent in tribunele stadionului ce ii poarta numele, la meciul naționalei de tineret cu Irlanda de Nord U21 (3-0) „Acum sa va spun intamplarea de la meciul cu Irlanda. Intamplator, am ajuns in tribuna si intamplator, observatorul UEFA de la meciul echipei noastre…

- Pentru ca stresul a devenit boala secolului, Asociatia Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati, care construieste la Manastirea Dealu primul centru din Romania destinat recuperarii fizice si psihice a militarilor veterani si a militarilor raniti in teatrele de operatii, a pus bazele unei…

- Horia Ungur, director de vanzari si membru in boardul asiguratorului Allianz-Tiriac s-a stins, la varsta de doar 42 de ani, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, anunța DCnews Allianz-Tiriac...

- „Numele meu este Geanina, am 31 de ani si am fost diagnosticata cu tumora cerebrala, grad 3. Am suferit doua operatii pana acum, dar din pacate tumora a recidivat si se dezvolta cu foarte mare agresiune. Am o fetita de 7 ani care are nevoie sa ii fiu alaturi, sa ii fiu sprijin, dar din pacate sansele…