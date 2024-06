Stiri pe aceeasi tema

- Crește incidența bolii coronariene in cazul persoanelor cu varste intre 40 și 50 de ani, avertizeaza medicul Catalin Badiu, șeful Secției de chirurgie cardiovasculara de la Spitalul Universitar de Urgența București. ”Cu siguranta se schimba un lucru, si anume boala coronariana. Incidenta bolii coronariene,…

- Apelul de proiecte competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitați” a fost relansat pentru a treia oara de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, proiect ce ar putea deschide calea catre dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilitați din cadrul Direcțiilor…

- Patriarhia Romana și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate au incheiat un protocol de colaborare pentru a sprijini persoanele care au nevoie de tratament oncologic. Protocolul a fost semnat de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul (Foto), coordonatorul Centrului de Presa Basilica, și Valeria…

- Romania se afla din nou intr-un top european care nu ne face nicio onoare, ba din contra! Țara noastra se numara printre statele care au inregistrat cele mai mari deficite guvernamentale, potrivit statisticilor oficiale. Așadar, Romania se numara printre statele cu cel mai mare deficit guvernamental…

- O lege istorica a fost promulgata de catre președintele Klaus Iohannis, deschizand drumul catre o noua era in ingrijirea și protejarea persoanelor vulnerabile. Aceasta legislație, care modifica și completeaza actele normative privind asistența sociala, reprezinta un pas major spre eliminarea deficiențelor…

- Un numar necunoscut de persoane au fost luate ostatice sambata dimineața intr-o populara cafenea Țarile de Jos, orașul Ede, dar autoritațile nu au pana acum... The post Luare de ostatici in Țarile de Jos. La ora 14.45 polițiștii au reușit eliberarea tuturor persoanelor ținute captive appeared first…

- Statele arabe sint pregatite sa recunoasca pe deplin Israelul in cadrul unui viitor acord privind soluționarea conflictului din Fișia Gaza. Acest lucru a fost declarat de președintele american Joe Biden la un eveniment de stringere de fonduri din New York, relateaza Bloomberg. "Am lucrat cu Arabia Saudita…

- Romania trebuie sa puna in aplicare hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului privind drepturile persoanelor cu dizabilitati intelectuale, se arata in doua comunicari publicate joi de Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei si adresate Comitetului de Ministri.