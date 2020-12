Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial din 21.12.2020 au fost publicate doua legi importante care aduc modificari Codului fiscal si Codului de procedura fiscala (Legea 295 si Legea 296). Articolele de lege publicate reglementeaza mai multe aspecte cu privire la distribuirea impozitului pe profit la nivelul grupurilor…

- Recent a fost publicata în Monitorul oficial Legea 278/2020 care modifica ordonanța privind acordarea de zile libere platite în situația în care elevii preșcolari și școlari nu participa fizic la realizarea activitații de învațamânt – unitați de învațamânt…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 10 din Legea 241/2005, in sensul instituirii unor masuri care au ca scop facilitarea recuperarii prejudiciului produs prin savarsirea infractiunilor, precum si evitarea efectuarii de cheltuieli cu detentia condamnatului.…

- Conform specialiștilor CITR, liderul pieței de insolvența și restructurare din Romania și parte a Impetum Group, anul 2020 a adus odata cu pandemia și o serie de schimbari legislative cu impact pentru mediul de afaceri romanesc. Fie ca vorbim despre o noua amnistie fiscala, despre masuri pentru susținerea…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat in dezbatere un proiect de act normativ prin care vrea sa acorde inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare restante dupa data declararii starii de urgenta. „Ministerul Finantelor Publice sustine mediul de afaceri, in contextul in care masurile…

