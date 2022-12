Stiri pe aceeasi tema

- La Amsterdam (Olanda), a avut loc European Officiating Conference - intalnirea anuala a responsabilior de arbitraj, eveniment la care Federația Romana de Tenis a fost reprezentata de catre Sergiu Vladu, arbitru internațional - președintele Comisiei de arbitri. La reuniunea gazduita de Centrul Național…

- Lotul feminin obține maximum de puncte și din al doilea meci, cu Ungaria, intr-un nou pas facut spre turneul final din Malmo. Andreea Dragoman a deschis cu dreptul calea spre victorie și a adus primul punct, in timp ce Bernadette Szocs a adus celelalte do

- Nationala feminina de tenis a Romaniei va infrunta reprezentativa Sloveniei, in deplasare, in calificarile editiei 2023 a Billie Jean King Cup, potrivit tragerii la sorti. Meciul va avea loc pe 14 si 15 aprilie 2023, informeaza Federatia Romana de Tenis. Romania a invins Ungaria cu 4-0 in play-off-ul…

- Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu sunt caștigatorii duelului romanesc din sferturile de finala ale probei de dublu mixt din cadrul turneului de tenis de masa WTT Contender Nova Gorica 2022. O noua medalie a fost asigurata in Slovenia, iar locul in semifinala s-a decis in patru seturi, cu un final de…

- Selectionata feminina a Romaniei a invins formatia Turciei cu scorul de 3-0, joi seara, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A1 a preliminariilor Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe din 2023. Elizabeta Samara a trecut de Ozge Yilmaz cu 3-0 (11-7, 11-4, 11-9), Adina Diaconu a invins-o…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei (locul 6 mondial) a pierdut dramatic partida cu puternica naționala din Hong Kong (locul 3 in lume), fetele noastre fiind eliminate in optimile Campionatului Mondial de seniori de la Chengdu. La scorul general de 2-2 și tot egalitate și la seturi (2-2), Elizabeta…

- Dupa ce a semnat o noua ințelegere cu Federația Romana de Fotbal pentru a conduce mai departe echipa naționala masculina de fotbal, selecționerul Edward Iordanescu s-a adresat suporterilor romani intr-o scrisoare publicata marți de frf.ro.