Cozi uriase s-au format la bancomatele din Moscova si din alte orase rusesti, dupa ce marile puteri occidentale au anuntat sanctiuni bancare fara precedent, in contextul invaziei Ucrainei. Potrivit datelor transmise de Financial Times, Banca centrala a Rusiei a facut apel la calm de teama ca noile sanctiuni financiare i-ar putea determina pe rusi sa se grabeasca sa-si retraga banii din banci. Totusi, la bancomate sunt deja cozi uriase, iar oamenii incearca sa scoata cash in orice valuta au la dispozitie. Pe retelele sociale au aparut inregistrari video si fotografii cu oameni care stau la cozi…