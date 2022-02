Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ucrainean Fiodor Venislavski anunța ca au inceput negocierile dintre Ucraina și Federația Rusa, duminica, dupa ora 16.30, ora Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a acceptat, duminica, in a patra zi a invaziei ruse, sa participe la negocieri cu Rusia, la Gomel, confrma presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o inregistrare video postata pe Instagram, relateaza AFP. „Aleksandr Lukașenko și-a asumat responsabilitatea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis, vineri, președintelui rus, Vladimir Putin, sa se așeze la masa negocierilor pentru a pune capat ostilitaților din Ucraina. ”Invazia Ucrainei de catre Rusia nu este doar o invazie, este inceputul unui razboi impotriva Europei. Doua zile la rand,…

- Sursa foto: Twitter / NATO eFP Battlegroup Lithuania Razboiul din Ucraina continua a doua zi cu explozii puternice in Kiev și in jurul capitalei Ucrainei, semnalate de reporterii CNN . Casa Alba a condamnat Rusia pentru civilii de la Cernobil care ar fi fost luați ostatici de forțele ruse, conform…

- Administratia presedintelui Joe Biden l-a informat pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la o invazie rusa la scara larga in urmatoarele 48 de ore, relateaza Newsweek.com, citand oficiali din serviciile de informatii americane. „Presedintele Ucrainei a fost avertizat ca Rusia va incepe…

- Actualul primar al Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, Vitali Kliciko, a declarat, miercuri, ca v-a apara capitala Ucrainei, in cazul in care Rusia va trimite trupe pentru a ocupa orașul, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Trebuie sa fim pregatiti de scenariul cel mai grav", a declarat…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…