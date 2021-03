Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anuntat, vineri, la Tulcea, ca au reinceput activitatile de nisipare pe litoralul Marii Negre, dupa ce lucrarile au fost intrerupte in urma cu doua saptamani. El a amintit ca sistarea lucrarilor pe o suprafata restransa a fost cauzata de o interdictie impusa de Directia…

- Proiectul de extindere a plajelor de pe litoralul Marii Negre nu este blocat de vreo ancheta a procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, precizeaza, marti, DNA, informeaza Agerpres. "Proiectul, in valoare de 750 milioane de euro de extindere a plajelor de pe litoralul Marii Negre, nu…

- Proiectul de extindere a plajelor de pe litoralul Marii Negre nu este blocat de vreo ancheta a procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, precizeaza, marti, DNA. "Proiectul, in valoare de 750 milioane de euro de extindere a plajelor de pe litoralul Marii Negre, nu este blocat de vreo ancheta a procurorilor…

- Primarul Mircia Gutau a participat marti, 23 februarie 2021, la Bucuresti, la intalnirea de lucru a Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania cu Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, si alti oficiali ai MMAP pe diverse teme de interes general pentru administratiile…

- Apele Romane anunta ca cel mai mare proiect de infrastructura derulat de Romania ar putea fi stopat in cel mai scurt timp. DNA a cerut ca nicio ambarcatiune sa nu mai ajunga in zona Mamaia.

- Desi Auchan trebuia sa fie primul care deschide hipermaket-ul din hala Ford a proiectului mixt One Floreasca Park, urmat de celelate componente ale proiectului, office si rezidentiala, compania a intarziat, proiectul a fost reautorizat, iar lucrarile vor incepe cat de curand, supa cum spune Mihai Paduroiu,…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anunțat ca Romania va trebui sa ia o decizie in privința aplicarii unei taxe pe poluare in orașe, precum alte 24 de state membre UE procedeaza. „Nu este taxa auto. S-ar putea sa fie o taxa de poluare. Primul principiu care guverneaza in Europa toate aceste lucruri…

- Dar acum, pe de-o parte din cauza restricțiilor de calatorie și pe de alta parte de dragul solidatitații fața de antreprenorii compatrioți, mulți dintre noi am stat acasa și am explorat mai responsabil ca niciodata atracțiile locale, in special pe cele de pe litoral. Și pentru ca ne-a placut ce am gasit,…