Stiri pe aceeasi tema

- Agricultura este unul dintre domeniile cele mai supuse riscurilor generate de natura. Numai in acest an, sute de hectare cu diferite culturi au fost afectate de seceta, inghețul tarziu sau grindina. Un instrument din ce in ce mai des utilizat de profesioniștii din domeniu este polița de asigurare. Din…

- La peste 100 de ani de la moarte, prizonierii romani din Alsacia revin in actualitate. Grație unui istoric francez, numele unor romani morți in prizonierat sunt facute publice pentru ca rudele lor sa afle, chiar și dupa trei generații, soarta stramoșilor lor. Intrați nepregatiți in razboi, romanii au…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, și directorul executiv al Agenției Naționale pentru Transplant, dr. Radu Zamfir, au semnat un protocol de colaborare pentru implementarea Campaniei naționale „Transplantul inseamna VIAȚA”. Scopul protocolului, cu o valabilitate de doi ani și posibilitatea…

- ”Cine o fi tanara asta?”, s-au intrebat foarte mulți cand au vazut ca pe lista PNL Bacau la alegerile pentru Camera Deputaților apare Catalina Ciofu. Un nume mai puțin cunoscut celor care fac politica prin județ sau alegatorilor. Iar in astfel de situații, de vreo zece ani incoace, primul impuls este…

- Toate relele de-acum vin de la dorința romanilor (de altfel, cat se poate de fireasca, in alte vremuri) de a se simți (mai) bine, combinata, insa, cu incompetența cu care se lupta impotriva virusului și ambiția deșarta a președintelui de țara de a organiza alegerile din toamna. E limpede ca explozia…

- Asociația Papillon Clinique deruleaza in perioada 12 august – 13 noiembrie 2020, la nivelul Județului Bacau proiectul “Copiii coloreaza viața 2020”. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Bacau.Valoarea totala a proiectului este de 38.888,89 lei, iar Autoritatea Contractanta se angajeaza…

- La data de 15 octombrie a.c, politistii Biroului de Investigatii Criminale Bacau au retinut doi barbati de 25, respectiv 35 ani, banuiti de comiterea infractiunii de inselaciune. In perioada iunie-iulie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la doua…

- Modernizarea drumului Blagești – Parjol a inceput in forța, chiar in timpul discursurilor de inaugurare și la doar 50 de metri de locul in care erau ținute. Primarul Laurențiu Munteanu i-a avut alaturi pe cațiva importanți lideri PSD, susținatori ai proiectelor care au facut din Blagești una dintre…