Au fost ridicate toate barierele pentru recunoașterea Sputnik V la OMS Toate barierele pentru recunoașterea vaccinului Sputnik V de catre OMS au fost eliminate, au ramas doar unele proceduri administrative, a declarat jurnaliștilor ministrul Sanatații, Mihail Murașko, dupa o intrevedere cu reprezentanții SUA la Geneva. „Poziția Rusiei in privința inregistrarii și promovarii vaccinului rusesc Sputnik V a fost auzita. (...) Acum, compania care se ocupa de inregistra Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

