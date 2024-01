Au fost prinși hoții care în perioada Crăciunului au dat mai multe spargeri în Bacău și Neamț Polițiștii de la „Investigații Criminale” au capturat trei barbati din Galati, suspectati de comiterea mai multor furturi in judetele Galați, Bacau și Neamț, in perioada Sarbatorilor de Iarna. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Galați au capturat in trafic trei barbati din Galati, suspectati ca, incepand din luna noiembrie 2023, au dat mai multe spargeri in locuințe din județele Galați, Bacau și Neamț. In ceea ce privește modul de operare, aceștia acționau la locuințe ai caror proprietari era plecați intr-o mini-vacanța sau pentru a petrece… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

