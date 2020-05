Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.500 de fermieri din sectorul vegetal au fost autorizati la plata cu o suma 54,75 milioane de euro in prima zi, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). "Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) aduce la cunostinta opiniei publice…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)informeaza ca se afla in prezent in plin proces de primire a Cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020. Demarata la data de 2 martie 2020, conform calendarului stabilit de legislatia comunitara in vigoare, primirea cererilor s-a mutat,…

- Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor si pentru a asigura continuitatea finantarii sectorului agricol, prin schemele de plati si masurile de sprijin pe care le gestioneaza, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a instituit, incepand cu data de 06 aprilie 2020, primirea cererilor unice…

- APIA lanseaza un indemn catre fermieri pentru depunerea online a cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020.Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor si pentru a asigura continuitatea finantarii sectorului agricol, prin schemele de plati si masurile de sprijin pe care le gestioneaza, Agentia de…

- Termenele de plata pentru impozitele pe cladiri, teren si mijloace de transport se modifica conform Ordonantei de urgenta nr. 29/18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, astfel: " ART. V (1) In anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevazut la art. 462 alin. (1), art. 467…

- In contextul raspandirii infectiei cu Coronavirus SARS-Cov-2 si emiterii Hotararii CNSSU nr. 7 din 11.03.2020 si Hotararii nr. 9 a Grupului de suport tehnico - stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca azi demareaza Campania de depunere a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2020. Cererile Unice de Plata se vor depune la Centrele...