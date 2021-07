Au fost prelucrate 99,35% din procesele verbale: Cum s-a modificat rezultatul

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Cu o diferența de aproape 10% fața de Partidul Șor, Partidul Acțiune și Solidaritate caștiga alegerile in raionul Orhei. Astfel, la procesarea a 98,80% din procesele verbale, pentru PAS și-au dat votul de alegatori, ceea ce contituie % din sufragii, iar pentru PPȘ - de…

- Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in suburbiile Capitalei: Partidul Acțiune și Solidaritate - 68,49% Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 16,86% Partidul Politic „ȘOR” - 2,94% Blocul electoral „RENATO…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in raionul Rașcani: Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 41,67% Partidul Acțiune și Solidaritate - 32,01% Blocul Electoral „RENATO USATII”…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in raionul Calarași: Partidul Acțiune și Solidaritate - 60,76% Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 19,10% Partidul Politic „ȘOR” -…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in raionul Cantemir: Partidul Acțiune și Solidaritate - 55,82%Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 22,11%Partidul Politic…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. In Chișinau caștiga detașat Partidul Acțiune și Solidaritate. Iata care sunt rezultatele dupa procesarea a 60 la suta dintre procesele verbale. Partidul Acțiune și Solidaritate - 57,96% Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 28,39% Partidul Politic „ȘOR”…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. In ziua alegerilor parlamentare a fost organizat un sondaj atfer-pall, la fel ca in cadrul scrutinului prezidențial din luna noiembrie a anului trecut. Cercetarea a fost realizata prin telefon la comanda Comunitații „WatchDog.MD” și a Institutlui de Politici Publice.…

