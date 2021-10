Au fost închise porturile Constanța, Agigea și Midia din cauza vântului puternic Autoritațile din Constanța au inchis porturile Constanța, Agigea și Midia din cauza vantului foarte puternic care impiedica circulația navala. Meteorologii au emis o atenționare Cod portocaliu de vreme rea in zone din judetele Tulcea si Constanta. „In judetul Constanta, din cauza vantului puternic, incepand cu ora 6.30, au fost oprite manevrele in porturile fluviale Constanta […] The post Au fost inchise porturile Constanța, Agigea și Midia din cauza vantului puternic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

