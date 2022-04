Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza razboiului din Ucraina, mai multi transportatori de marfuri au ramas blocati. Unii au reusit sa ajunga in Republica Moldova intre timp, insa mai exista vagoane dar si containere blocate in portul din Odesa. Precizarile au fost facute de ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei…

- Slovacia a reconfirmat tranzitul transportului rutier de marfuri din Republica Moldova, fara acte permisive. Anunțul a fost facut de vicepremierul Andrei Spinu, transmite Noi.md cu referire la Publika.md. Acum citeva zile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale a transmis mai multe scrisori…

- Agenția Naționala Transport Auto (ANTA) informeaza ca, in condițiile actuale, pentru a asigura desfașurarea neintrerupta a transportului de marfuri in mai multe țari europene, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale a inaintat mai multe solicitari de majorare a cotei de autorizații pentru…

- In urma coordonarii acțiunilor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Ambasadei Republicii Moldova in Ucraina și Ambasadei Ucrainei in Republica Moldova, reprezentanții autoritaților vamale au permis

- Ca urmare a situației din Ucraina, mai multe containere cu destinația Republica Moldova, care urmau sa ajunga in porturile ucrainene au fost redirecționate spre portul Constanța, potrivit unui Ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Romania.

- Romania permite transportarea containerelor moldovenești de marfuri din portul Constanța, fara autorizații speciale. Ca urmare a situației din Ucraina, mai multe containere cu destinația Republica Moldova, care urmau sa ajunga in porturile ucrainene au fost redirecționate spre portul Constanța. Punctul…

- Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale din Republica Moldova si Ministerul Energiei din Romania au semnat Memorandumul de Intelegere privind cooperarea in domeniul securitatii energetice. Documentul prevede stabilirea actiunilor comune in scopul prevenirii si gestionarii situatiilor de…

- A fost finalizat textul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul R. Moldova privind constructia podului rutier de frontiera, peste raul Prut, situat intre localitatile Ungheni din Romania si Ungheni din Republica Moldova. Semnarea celor doua acorduri se preconizeaza a fi realizata in cadrul sedintei…