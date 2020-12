Au fost anunțate culorile anului 2021 Institutul Pantone a desemnat culoarea anului 2021. Mai bine zis culorile anului, deoarece pentru a doua oara in istorie au fost desemnate doua nuanțe in loc de una singura, transmite diez.md. Așadar, culorile anului care vine sint: gri suprem („ultimate gray”) si galben luminat („illuminating yellow”). Conform institutului, nuanța de gri aleasa exprima calmul și fundațiile dure din ciment al une Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

