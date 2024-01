Au fost ani grei, dar şi cu multe realizări Fostul presedinte ANAF Lucian Heius, actualmente vicepresedinte al Curtii de Conturi, a transmis, luni, un mesaj la implinirea a 20 de ani de la infiintarea Agentiei, afirmand ca pentru multe persoane a devenit a doua casa. ”Astazi se implinesc 20 de ani de cand Agentia de administrare fiscala a inceput sa functioneze. Au fost ani grei, dar si cu multe realizari, iar pentru foarte multi dintre noi a devenit a doua familie”, a scris, luni, pe Facebook, Lucian Heius. Acesta afirma ca ”ANAF-ul este o instutie performanta cu oameni profesionisti si dedicati meseriei lor”. ”Succes mai dedparte ANAF… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

