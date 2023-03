Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a facut selecția proiectele care vor fi finanțate pe programul TimCultura, din bugetul județului. Din cele 387 de proiecte depuse, 220 au fost acceptate pentru finanțare de catre comisia de selecție. Suma totala solicitata s-a ridicat la peste 19 milioane de lei, iar bugetul…

- BAUȚAR – La capatul discuției cu primarul Romeo Raduța, am reținut ca obiectivele momentului in comuna sunt rețeaua de apa, cea de canalizare și drumurile. Primarul se arata mulțumit de ritmul lucrarilor la rețeaua de canalizare și la drumuri, existand chiar proiecte de extindere. Nu la fel de bine…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, a semnat ordinul de lucrari pentru realizarea infrastructurii de apa si canalizare in comuna Matca, informeaza, joi, Biroul de presa al institutiei administrative. Potrivit sursei citate, valoarea investitiei este de 52.059.222 de euro, finantarea…

- Castelul Huniade, cea mai veche cladire istorica din Banat, va beneficia din plin de noua inițiativa guvernamentala de consolidare și va primi de la buget 30 de milioane de lei. Alte 17 milioane ajung la Biblioteca Județeana. Competiția a fost una mare, spune Alin Nica, șeful Consiliului Județean Timiș.…

- Primaria Constanta a lansat in dezbatere publica, proiectul de hotarare privind aprobarea regimului acordarii de finantari nerambursabile din bugetul local al municipiului Programul anual al finantarilor nerambursabile din bugetul propriu, pentru activitati nonprofit, vizeaza si in acest an domeniile:…

- Ministerul Dezvoltarii consolideaza 238 de cladiri, blocuri de locuinte, spitale si scoli, cu finantare nerambursabila din Planul National de Redresare si Rezilienta, a anuntat ministrul Cseke Attila, el adaugand ca a semnat, pana acum, in total 168 de contracte de finantare, in valoare de 441 milioane…

- Veste buna pentru locuitorii din Frata pe final de an. Vin banii prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Cristian Cherecheș a semnat astazi la București contractul de finanțare prin programul Anghel Saligny in valoare de 18.200.000 lei pentru canalizare la Soporu de Campie. Comuna Frata…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a incarcat o noua tranșa de 250 de lei, cea de‑a IV‑a, pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a efectuat plațile pentru incarcarea voucherelor sociale oferite prin programul…