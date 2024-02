Stiri pe aceeasi tema

- Langa noi: O tanara din Suceava și-a infipt un cuțit in inima dupa o cearta cu iubitul. A supraviețuit miraculos O tanara in varsta de 20 de ani din Suceava s-a injunghiat in inima in timpul unei dispute cu partenerul ei, acuzandu-l ca intreține o relație cu o vecina. Femeia a supraviețuit miraculos,…

- Un caz frapant a avut loc la o școala din Valcea! Un elev de clasa a VI-a a mers acasa intr-o pauza sa ia un cuțit și și-a agresat colegul. Cearta dintre doi colegi se putea transforma intr-o reala tragedie.

- Un incident școlar s-a petrecut joi, 25 ianuarie 2024, intre doi elevi de clasa a VI-a, din Dragașani - Valcea. O cearta in sala de clasa s-a finalizat cu un atac comis cu ajutorul unui cuțit pentru scrisori.

- Un barbat de 47 de ani din satul Butucoasa, județul Vrancea, s-a injunghiat vineri, 12 ianuarie, in torace, dupa ce a consumat alcool. Politistii chemati la fata locului i-au oprit sangerarea și au plecat cu barbatul in intampinarea ambulantei, care avea de parcurs 40 de kilometri pana la locuința lui,…

- Secundele reușite pot face diferența In aceasta seara, in jurul orei 18.25, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați prin numarul de urgența 112 despre faptul ca, in timp ce se afla la domiciliul sau in localitatea Butucoasa, fiind sub influența bauturilor alcoolice, un barbat și-a…

- In perioada 18 19 decembrie 2023, Politia Romana a adus in tara 7 barbati, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. In perioada 18 19 decembrie 2023, Politia Romana a adus in tara 7 barbati, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea,…

- Acordul COP 28 asupra schimbarilor climatice, incheiat cu mare tam-tam saptamana aceasta la Dubai, este ca o lovitura de cuțit in spate pentru națiunile cele mai afectate de incalzirea globala și nu va opri creșterea temperaturilor peste niveluri critice, a declarat vineri activista Greta Thunberg,…

- Potrivit experților, o inima sanatoasa este cheia pentru pastrarea unei minți agere și in vremea senectuții. Sa vedem cum este afectat creierul de problemele generate de cord, intr-un amplu material publicat de revista Longevity.