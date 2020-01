Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea dintre ani veti putea lasa masina acasa si nu veti cheltui sume astronomice pentru taxi pentru ca mai multe troleibuze vor avea program prelungit. Este vorba despre troleibuzele cu numerele 8, 10, 22, 24 și 25, care vor fi scoase pe linie in noaptea de Revelion.

- Urmeaza din nou o perioada in care vom ciocni paharele cu vin, sampanie, tuica fiarta, in functie de locul in care ne petrecem Revelionul! Peste tot se organizeaza petreceri de tot felul. De la chefuri in sufragerie, pana la petreceri exclusiviste in palate.

- CT BUS vine in sprijinul constantenilor care vor sa petreaca Revelionul in Piata Ovidiu. Programul mijloacelor de transport care au cap de linie Poarta 1 42, 44, 48, 51, 101C va fi prelungit in noaptea dintre ani pana la ora 02:00.Autobuzele 100, 102, 5 40, 2 43 circula si in intervalul orar 23:30 05:00,…

- S-a plans pe conditiile proaste din spital. O femeie, internata impreuna cu copilul sau in sectia Patologie pentru nou nascuți la Institutul Mamei si Copilului din Capitala, este nemultumita de conditiile in care este nevoita sa se afle.

- Distractie ca-n Las Vegas, Revelion ca-n anii `90 sau o petrecere cu traditii populare romanesti. Sunt doar cateva dintre variantele pe care le-au pregatit patronii restauratelor din Capitala pentru trecerea in noul an.

- Bucurestenii de pe mai multe strazi si bulevarde din Capitala au ramas noaptea trecuta fara caldura si apa calda, din cauza unei avarii la reteaua de termoficare, informeaza Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA, prin intermediul unui comunicat. Astfel, Termoenergetica a anuntat oprirea agentului…

- Fata de 13 ani, din Slatina, cautata de politisti dupa ce mama ei a sesizat ca minora a plecat miercuri dimineata spre scoala si nu a revenit la domiciliu, s-a intors acasa in cursul noptii, spunand ca a fost la o prietena, scrie Agerpres. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Duminica noaptea, la ora 23.00, vor incepe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi in scadere pentru zilele urmatoare. Potrivit unui comunicat de presa transmis de RADET, furnizarea agentului termic pentru incalzire va fi…