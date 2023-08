Au curs râuri de lacrimi la înmormântarea Alinei, fata ucisă și băgată în valiză la mare Sute de oameni au condus-o sfasiati de durere pe ultimul drum pe Alina, fata din Vaslui omorata de prietena ei cea mai buna. Dupa ce a chinuit-o toata viata, tatal tinerei nu a venit la inmormantare. Intre timp, ucigasa ei le-a povestit anchetatorilor, cu sadism si detasare, cum a omorat-o. Si-a recunoscut fapta ca sa scape cu o pedeapsa mai mica. Detaliile au puternic impact emotional. Intr-o tacere adanca si inecati in lacrimi, apropiatii Alinei au condus-o pe ultimul drum. Colegii ei au purtat tricouri albe si i-au adus trandafiri albi. Alina visa sa dea de permis, sa ajunga politista si… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

