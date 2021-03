Stiri pe aceeasi tema

- La metrou "este vorba de o grupare care se comporta mafiot și atunci cand interesele ii sunt atinse, recurge la șantaj", a declarat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, vineri, intr-o conferința de presa organizata in timpul protestului.

- Metrorex evalueaza pagubele generate de greva sindicalistilor, ministrul Transporturilor spunand ca acestea sunt de ordinul a milioane de lei, in doar o zi, si sa doar autoritatile de ordine publica pot elibera sinele, blocate de oameni manipulati de liderul Ion Radoi.

- Catalin Drula ar fi trebuit sa se adreseze vineri dimineața instanței de judecata. Daca nu dialogheaza cu Ion Radoi greșește, spune Traian Basescu, fost ministru al Transporturilor: „ Eu, chit ca ma certam cu ei, ma duceam cu nervii pregatiți pentru discuții de uzura”.El a mai spus ca "de…

- Radu Berceanu, fost ministru al Transporturilor, a declarat pentru Clubferoviar ca sindicatul de la metrou e un „buboi cu puroi” si il felicita pe ministrul Catalin Drula care „a avut curajul sa lupte cu mafia de la metrou”.

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale “Aeroporturi Bucuresti” a hotarat sa mandateze conducerea executiva pentru implementarea somajului tehnic. De asemenea, se cauta angajati care sunt dispusi sa plece din companie, in schimbul a sase salarii compensatorii. Raed Arafat a facut anunțul.…

- „Masura prin care se incearca diminuarea salariilor lucratorilor din Metrorex este in contradicție cu legea, in condițiile in care exista un contract colectiv de munca agreat și semnat de partenerii sociali și este inadmisibil sa se faca presiuni asupra salariaților pentru a fi de acord cu diminuarea…

- Tensiunile din PNL, mai ales cele dintre Ludovic Orban si Florin Citu, au iesit din nou la suprafata, in sedinta BEX PNL. Continua, deci, tensiunile și nemulțumirile pe tema numirilor in funcții a secretarilor de stat și șefilor de agenții. S-au certat pe postul de sef ANOFM Marul discordiei in ședința…

