Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a investit in titluri de stat, anul trecut și și-a deschis mai multe conturi bancare. Potrivit ultimei declarații de avere, din luna iulie, fostul șef al statului are, in urma majorarii indemnizațiilor de parlamentar, mai mulți bani in cont, dar a și investit o parte in titluri de stat…

- Lungmetrajul Un prinț și jumatate, regizat de Ana Lungu va avea premiera mondiala in cadrul Festivalului de Film de la Sarajevo 2018. Filmul a fost selectat in competiția oficiala a celei de-a 24-a ediții care se va desfașura intre 10-17 august 2018. Un prinț și jumatate urmarește povestea a trei prieteni…

- Primii 5 ani din viața și i-a petrecut intr-o comunitate izolata in Canada, dupa ce tatal sau a fugit din Statele Unite pentru a evita sa fie trimis in Razboiul din Vietnam. El a locuit impreuna cu parinții sai intr-o camaruța de lemn, intr-o padure din Columbia Britanica, unde timp de 3 ani nu au avut…

- Un artist din Timișoara, Michael Vușcan, a fost recompensat cu premiul Societații Compozitorilor, Autorilor și Producatorilor Muzicali din Canada (SOCAN), pentru coloana sonora a filmului documentar “Adevarul este in stele”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Michael Vușcan a caștigat, in…

- E o legenda vie in Statele Unite ale Americii, unde a trecut toate obstacolele celei mai dure competitii sportive intr-un show TV. Isaac Caldiero a vorbit in exclusivitate cu protv.ro despre cum a reusit sa castige premiul de un milion de dolari la American Ninja Warrior.

- O batrana a caștigat o mica avere pe o vaza pe care o ținea in garaj și voia sa o doneze unei fundații caritabile. Femeia a obținut 87.000 de lire sterline pentru vaza pe care o moștenise de la bunicul ei și care s-a dovedit a fi vas chiezesc din secolul XVIII și a carui valoare, daca nu era deteriorat,…

- Artista din Melbourne Yvette Coppersmith a castigat premiul Archibald, cel mai prestigios premiu pentru arta din Australia, cu un autoportret, relateaza vineri DPA. Pictura in ulei intitulata "Self-portrait after George Lambert", in stilul artistului australian din anii 1920, a castigat premiul pe 2018,…

- Ping Kuen Shum și-a sarbatorit ziua de naștere și pensionarea cumparandu-și un bilet la loto. Chiar in acea noapte, barbatul a observat ca toate cele 6 numere de pe bilet erau corecte, caștigand astfel jackpotul de 2 milioane de dolari canadieni. “E incredibil ca toate cele trei evenimente au avut loc…