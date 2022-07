Au ars din temelii două adăposturi de animele, în Munții Apuseni Echipajele de pompieri dislocate pentru asigurarea misiunilor specifice la manifestarile de pe Muntele Gaina, au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la doua adaposturi de animale sezoniere (stane). Incendiul s-a manifestat cu violența din cauza materialelor combustibile și a vantului puternic, intervenția pompierilor impiedicand propagarea la fondul forestier din zona. Au ars generalizat cele doua adaposturi de animale sezoniere, cauza incendiului fiind stabilita ca „foc deschis in spatii deschise” . Acesta, fiind lasat nesupravegheat… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

