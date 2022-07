Au ars cărțile la Roma… In afara de carțile care au ars pe vremea lui Nero, au mai ars ieri dimineața unele… Iubitorii de lectura din Roma veneau, cand cautau sau doreau o carte, in centru, langa Bar dell’Orologio din Piazzale Flaminio, la taraba de anticariat a unui domn pe care toata lumea il știa drept Profesorul. Acesta, cand afla ca vreun om vrea sa arunce niscaiva carți, le cumpara, la preț mic, apoi, adauga ceva și le vindea. La taraba Profesorului se gasea orice carte, din orice domeniu. Unele rare, in ediție limitata, pe care cei care le voiau le cautasera și-n alta parte și-nca destul timp. Și, cum am zis,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

