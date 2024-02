Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 10 Februarie 2024 la ora 05:29:04 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 73.9km.Potrivit INFP, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Focsani, 72km E de Sfantu Gheorghe, 72km N…

- Cutremur cu magnitudinea 3,5 grade in aceasta dimineața in zona seismica Vrancea Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).…

- Valoarea maxima a unui bon de masa a crescut cu 5 lei anul acesta, ajungand la 40 de lei. De exemplu, anul trecut cand un angajat primea un tichet de 30 de lei, impozitul era de 3 lei.In 2024 insa, oamenii vor avea de platit pe langa impozit și o contribuție la sanatate de 10%. Așadar, pentru o luna…

- Potrivit transportatorilor, inflatia si scumpirile genereaza costuri care le afecteaza activitatea economica si competitivitatea in piata."Am organizat un protest spontan, transportatori si fermieri. Ne indreptam catre Capitala unde ne vom intalni cu colegi din mai multe judete. Principala nemultumire…

- Probleme pe DN 22, Ramnicu Sarat – Baile, unde este semnalat viscol puternic ce formeaza suluri de zapada pe partea carosabila. Imaginile au fost filmate in aceasta dimineața. ,,Utilajele DRDP Buzau acționeaza, insa munca drumarilor este zadarnicita de vantul puternic. Vizibilitatea este foarte scazuta,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața, 4 ianuarie, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform INCDFP, a fost vorba despre un seism slab, inregistrat la ora 05:40:01 (ora locala a Romaniei),…

- Trei persoane au decedat in urma accidentului produs vineri dimineata pe DN 2 Urziceni – Buzau, in zona localitatii Cotorca din judetul Ialomita. „In aceasta dimineata, in jurul orei 06,30, pe DN2 – E85, pe raza localitatii Cotorca, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul a trei persoane.…

- Toamna este bogata in fructe și legume, iar tarabele de la Piața Centrala sint pline de culori și vitamine, atit de necesare organismului in sezonul rece al anului. Așadar, reprezentanții de la Piața Centrala din Capitala au publicat prețurile la fructe și legume din aceasta perioada, transmite Știri.md.…