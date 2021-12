Gheorghe Dinca, autorul crimelor de la Caracal, are complici care sunt in libertate. Avertismentul a fost lansat de avocata familiei Luizei Melencu, adolescenta care ar fi fost violata si ucisa chiar in casa agresorului. Patru noi martori au fost audiati in acest dosar la doi ani si jumatate de la apelul dat de Alexandra Macesanu la 112. La iesirea din sala de judecata, avocata familiei Luizei Melencu, adolescenta rapita de Gheorghe Dinca in aprilie 2019, a lansat acuzatii grave. „Sunt montati de catre DIICOT sa confirme o stare de fapt care nu corespunde realitatii. V-am spus, Dinca are niste…