- Pe rețelele sociale au aparut fotografii ale talibanilor care plimba barbați cu fața vopsita în negru, legați cu frânghii la gât, pe masura ce temerile privind re-impunerea legi Sharia cresc, scrie NZ Herald. Grupul islamic a preluat controlul asupra țarii în 1994, fiind condus…

- O intreaga generație de femei din Afganistan, crescute cu drepturi și libertați, a devenit acum vulnerabila in fața talibanilor, care au intrat in capitala Kabul, dupa ce au cucerit toate orașele importante ale țarii. Pare o chestiune de timp pana preiau complet controlul, ceea ce ridica multe semne…

- Germania, unul dintre principalii donatori ai Afganistanului, nu va trimite ''nici macar un cent'' pentru dezvoltare daca talibanii vor prelua controlul asupra tarii, a avertizat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, citat de France Presse. Afganistanul ''nu poate supravietui fara ajutor international'',…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- Alianta Nord-Atlantica a calificat situatia de securitate in Afganistan drept "dificila si provocatoare", indemnandu-i pe insurgentii talibani sa inceteze atacurile, informeaza marti DPA."Impartasim profunda preocupare exprimata de Consiliul de Securitate al ONU cu privire la nivelurile ridicate…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru…

- Talibanii au afirmat vineri ca au capturat cel mai important punct de trecere a frontierei de la granita afgano-iraniana, Islam Qala, situat in provincia Herat (vest), in timp ce ofensiva insurgentilor continua in Afganistan, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Punctul de trecere a frontierei Islam…