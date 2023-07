Au apărut bilete false la concertele Coldplay de la București. Avertismentul organizatorilor celui mai mare eveniment concertistic al lui 2024 Astazi dimineața s-au pus in vanzare biletele pentru concertele Coldplay de la București. Cu doua show-uri ce se apropie de sold-out pe Arena Naționala (12-13 iulie 2024), Coldplay pare sa fie cel mai mare eveniment concertistic al anului viitor in Romania. Dinaintea punerii in vanzare a biletelor peste 100.000 de doritori s-au ”așezat la coada” in etapa presale. Succesul concercial este colosal și le-a dat unora idei de frauda. In acest context, un important site de comercializare bilete la evenimente a emis un avertisment public recomandand sa nu se mai cumpere bilete de pe anumite magazine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

