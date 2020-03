Atu Tech sprijina instalatorii de sisteme de securitate si supraveghere video sa lucreze in continuare in siguranta, facilitandu-le comenzi de montare, printr-o aplicatie recent lansata

Stiri pe aceeasi tema

- Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, le faciliteaza instalatorilor de sisteme de securitate și supraveghere video accesul la lucrari de montare de astfel de echipamente la nivel național. In urma unei investiții de 30.000 de…

- BNR da posibilitatea bancilor și IFN-urilor sa amane plata ratelor, in contextul COVID-19. Creditul nu trebuie reclasificat, iar banca nu trebuie sa constituie provizioane pe sumele datorate Comitetul de Supraveghere al BNR, intrunit marți in sedinta de urgenta, a clarificat modul in care bancile si…

- ​Startup-ul românesc XVision îi invita pe toți doctorii din România sa foloseasca gratuit aplicația sa de analiza a radiografiilor, pentru examinarea plamânilor pacienților, în efortul medical din România de prevenre a raspândirii coronavirusului COVID-19. Citește…

- O companie romaneasca a creat aplicația cu care, in 4 secunde, poți blura fețele din orice filmuleț pentru a scapa de amenzi datorate GDPR! Daca ai facut un filmuleț cu telefonul, lucrezi in mass-media și realizezi reportaje filmate sau ești managerul de securitate al unui obiectiv supravegheat video,…

- Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, a inregistrat anul trecut vanzari de 43 de milioane de lei (9 milioane de euro), in creștere cu 37% fața de anul anterior. Evoluția vine pe fondul unui interes mai mare din partea consumatorilor…

- Aplicația de ride-hailing Yango a primit avizul tehnic valabil doi ani de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru funcționarea ca platforma digitala de intermediere a transportului alternativ, potrivit Mediafax.Companiile de ride-sharing au pana la 1 februarie…

- Aplicatia de ride-hailing Yango a primit un aviz tehnic valabil doi ani de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pentru functionarea ca platforma digitala de intermediere a transportului alternativ.

- CEC Bank lanseaza CEC Pay, aplicatia Android prin care clientii bancii pot plati contactless, utilizand tehnologia NFC (Near Field Communication - comunicare in camp apropiat), direct cu telefonul la comercianti, conform unui comunicat de presa al bancii. CEC Pay functioneaza doar prin conectarea cardurilor…