Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor (64%) percep Rusia drept un stat inamic, potrivit unui studiu Avangarde realizat in luna mai, relateaza agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Presedintele Volodimir Zelenski afirma, in cadrul discursului cu ocazia Zilei Comemorarii si Reconcilierii, ca „milioanele de vieti pierdute in Al Doilea Razboi Mondial ofera milioane de motive pentru a spune raului: „Nu se va mai repeta niciodata!”. El sustine ca „intunericul a revenit in Ucraina”,…

- ''Acestea nu sunt incidente izolate. Ele sunt parte a unui tipar din orice loc unde fortele ruse au detinut controlul intr-un oras sau sat'', a declarat Donatella Rovera, consilier in cadrul Amnesty International pentru raspunsul la crize, intr-o conferinta de presa susținuta la Kiev, relateaza Reuters,…

- Rusia se va confrunta cu „un caz in care exista probe” cu privire la presupusele crime de razboi comise in orasul ucrainean Bucea, a declarat, marti, procurorul Curtii Penale Internationale (CPI), Karim Khan, pentru CNN. Uniunea Europeana a deschis luni o ancheta referitoare la posibilele crime de razboi…

- Adrian Cioflanca, membru in Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) si director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din Romania (CSIER), spune ca imaginile servesc interesului public atunci cand sunt insotite si de explicatii. – Care este rolul imaginilor in relatarea…

- Președintele american a declarat luni presei, la Washington, ca dorește ”un proces pentru crimele de razboi” dupa descoperirea numeroaselor cadavre ale unor civili, cetațeni ai localitații Bucea, situata in apropiere de Kiev. El s-a pronunțat de asemenea in favoarea instituirii de sancțiuni suplimentare…

- Comunitatea internationala condamna dur atrocitațile comise de armata rusa in mai multe orașe ocupate din Ucraina. Rusia poarta responsabilitatea pentru aceste orori, iar cei responsabili pentru crime de razboi vor fi trași la raspundere.

- Razboi in Ucraina, ziua 40. Trupele ruse s-au retras din mai multe zone ale Ucrainei, in timp ce fortele ucrainene descopera imagini de cosmar in locurile ocupate de rusi. Sute de civili au fost executati in orasele din regiunea Kiev. Intre timp, Rusia co