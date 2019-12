Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) si cei ai Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) au demarat anchete dupa ce o fetita in varsta de 8 ani a decedat la Spitalul de Neurochirurgie, unde a fost internata dupa ce a cazut pe scarile Liceului special "Moldova" din Targu Frumos. Fata…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost batut si talharit de doi prieteni mai tineri, cu care a baut si a mancat. Barbatul tocmai luase salariul si avea la el 1.000 de lei, bani din care, spune el, a platit consumatia la restaurant.

- Un batran in varsta de 79 de ani din localitatea Vintileasca, județul Galați, a fost legat, batut și talharit de trei persoane, intre care un barbat pe care l-a primit in casa dupa ce i-a spus ca este reporter și vrea sa faca un reportaj, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victorie pe plan european…

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa in trei judete din Moldova si Muntenia, valabile pana la ora 10:00, potrivit Agerpres. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in judetul Iasi, in zona localitatilor: Iasi, Pascani, Targu Frumos,…

- IPJ Harghita informeaza ca, in cazul ursului lovit de masina si apoi lasat sa agonizeze pe sosea 16 ore, s a deschis dosar penal in rem de braconaj, informeaza observator.tvPolitistii precizeaza ca incadrarea juridica a faptei poate fi schimbata, in functie de evolutia anchetei.Un dosar penal de braconaj…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au descins ieri inca de la primele ore ale diminetii la locuinta lui Bogdan Corduneanu. Fratele lui Costel Corduneanu a fost ridicat si dus in prima faza in Copou, la sediul Politiei, acolo unde politistii au vrut sa afle de la el detalii dintr-un…

- La data de 06.11.2019, ora 13.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vulturu au fost sesizați de catre un barbat din comuna cu privire la faptul ca autori necunoscuți i-au sustras in data de 05.11.2019 suma de 1350 de lei și mai multe documente, dintr-un portofel pe care il avea in autoturismul…