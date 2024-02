Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului de tenis Tiriac Open 2024 au anuntat, miercuri, prezenta la Bucuresti a jucatorului canadian Denis Shapovalov, fost numar 10 ATP, ocupant al poziției 121 in aceasta saptamana. Turneul ATP 250 „Tiriac Open" se va desfașura in perioada 14-21 aprilie la București in incinta „Bazei…

- Politehnica Iași a marit consistent prețul biletelor de intrare pentru meciul cu Rapid București, din etapa a 27-a a Superligii, care va avea loc sambata, de la ora 20:00. Astfel, un tichet la tribunele A și B costa 50 de lei, iar unul la peluze – 40 de lei. In mod normal, la partidele lui Poli de pe…

- Chindia Targoviște a decis sa reduca prețul biletelor pentru meciurile din acest an. Sambata, 24 februarie, de la ora 11.30, pe teren propriu, Chindia va infrunta pe Metaloglobus București. Acesta va fi primul joc oficial din acest an pentru dambovițeni și va conta pentru etapa a 16-a a campionatului.…

- Vești bune pentru romani! O cunoscuta companie aeriana a anunțat ca va relua zborurile catre Statele Unite ale Americii. Potrivit datelor, in luna februarie 2024, prețul biletelor pornește de la 608 euro pentru o calatorie dus-intors, cu bagaje și taxe incluse.

- Andre Agassi si Steffi Graf, doi dintre cei mai buni jucatori de tenis din toate timpurile, vin pentru prima data in Romania.Andre Agassi si Steffi Graf vor evolua, in 2024, la Sports Festival in cadrul unui demonstrativ de exceptie. Spectacolul de tenis va avea loc in 15 iunie, de la ora 18.00, in…

- Muzeul Luvru din Paris va majora anul viitor taxa de intrare de baza cu 29%, ceea ce sporeste ingrijorarea ca vizitatorii care vor veni la Paris pentru Jocurile Olimpice de anul viitor se vor confrunta cu o crestere a costurilor, scrie Reuters, relateaza News.ro.Luvrul, care adaposteste "Gioconda"…

- Muzeul Luvru din Paris va crește taxa de intrare anul viitor cu 29%, in timp ce deja existau ingrijorari ca strainii care vor vizita Parisul pentru Jocurile Olimpice de anul viitor se vor confrunta cu costuri crescute, relateaza Reuters. Muzeul Luvru Foto: Adrian Langtry / Shutterstock Editorial / Profimedia…

- Transportul in comun in marile orașe este tot mai costisitor. La Iași va fi chiar mai scump decat in București din decembrie. Tarifele vor fi majorate cu peste 15%, iar amenzile pentru cei care sunt prinși fara bilet se dubleaza. Noile prețuri sunt influențate de costurile carburanților și de majorarea…