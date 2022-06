Atletism/ CN Juniori 2: Tablou de aur Așa bilanț merita pus in rama. Și afișat la loc de cinste. Subiectul lucrarii? Grup de super-campioane. Cu semnatura antrenorului Cristi Nemțeanu perfect vizibila și lizibila in colțul din dreapta jos al taboului. Finala din acest an a Campionatelor Naționale de atletism rezervate juniorilor 2 a fost dominata categoric de sportivele antrenate de Cristi Nemțeanu […] Articolul Atletism/ CN Juniori 2: Tablou de aur apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

