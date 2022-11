Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a nascut, recent, a explicat, prin intermediul unei scrisori, experiența prin care a trecut la Spitalul Municipal Dej. Redam, mai jos, scrisoarea femeii: ”Am citit atatea povesti triste despre nașteri, dar am citit si povesti fericite. Ma numesc Iulia, am 33 de ani si am nascut la Spitalul…

- Dintr-un simplu mecanic auto a ajuns un alergator de cursa lunga. Este povestea de succes a lui Culai Voicu, un galațean de 60 de ani, care s-a remarcat in lumea atletismului, obținand numeroase medalii.

- Un nou rezultat deosebit pentru boxerul constantean Marian Alexandru Buleu, care a participat cu succes la turneul international Memoriaacute;l Julia Tormy, desfasurat la Praga, in Cehia. Sportivul care il are ca antrenor la club pe Mihai Constantin a concurat la categoria 67 si s a clasat pe locul…

- Ediția cu numarul 13 a Turului Ciclist al Sibiului, care se va desfașura anul viitor intre 6 și 9 iulie, propune, ca la edițiile precedente, un mix intre etape dedicate sprinterilor și cațaratorilor, dar muta contratimpul individual din centrul orașului, cu care debuta in mod tradițional competiția,…

- Astazi, in jurul orei 10:30, prin apel la numarul unic de urgenta 112, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea a fost anuntat ca la iesirea din localitatea Izvoarele, la intersectia cu drumul judetean 229, s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, iar unul din…

- Campionul mondial la canoe, Catalin Chirila, a primit sambata seara, pe scena Festivalului Ivan Patzaichin, titlul de cetatean de onoare al municipiului Tulcea, el explicand de ce i-a dedicat medalia multiplului campion olimpic decedat anul trecut, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Rebecca Diaconescu (16 ani) și Aissia Prisecariu (14 ani) vor inota azi in seriile probei de 50m spate ale Campionatului Mondial de juniori de la Lima (Peru). Rebecca Diaconescu și Aissia Prisecariu vor intra in bazin la ora 17:38 (ora Romaniei). Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe platforma…

- Ebru Bolat, sportiva aflata in plina cursa de calificare la Jocurile Olimpice in proba de yachting, a fost vedeta Naționalelor din Mamaia. Ea a cucerit un nou titlu in țara. Are atat de multe ca le-a pierdut șirul. ”Nici nu mai știu cate am caștigat, sincer va spun. Am concurat la foarte multe clase…