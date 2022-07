Astazi, 16 iulie 2022, in localitatea Cocoraștii Mislii – Prahova a avut loc Campionatul National de alergare montana, eveniment la care au luat parte aproape 100 de participanți, competiție destul de dificila pe un traseu de 12 km. cu o diferența de nivel de 452 m. Din județul Alba au concurat cunoscuții atleți veterani, Ilie […] The post Atleții Ilie Cioca (CSM Alba Iulia) și Vasile Harjoc (CS ,,Metalurgistul” Cugir), pe primele doua trepte ale Campionatului Național de alergare montana first appeared on cugirinfo.ro | stiri Cugir | ziar Cugir .