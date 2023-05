Atleta din Alba, Larisa Ardean, aur la Campionatul Național de Copii. Elena Petrescu și Maria Sicoe, rezultate foarte bune Marșaluitoarea Larisa Ardean, sportiva cu dubla legitimare (CS Unirea Alba Iulia, LPS Unirea Alba Iulia), a obținut medalia de aur la Campionatul Național de Copii, desfașurat la București in 27 și 28 mai. Larisa este pregatita de prof. Gabriel Avram și a concurat in proba de 2.000 de metri, la categoria Copii 1 (copii nascuți […] Citește Atleta din Alba, Larisa Ardean, aur la Campionatul Național de Copii. Elena Petrescu și Maria Sicoe, rezultate foarte bune in Alba24 .