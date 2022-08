Stiri pe aceeasi tema

- Un participant la o cursa nocturna pe munte a murit, noaptea trecuta, in Grecia, lovit de fulger. Alt concurent a fost ranit grav, au anuntat autoritatile locale, potrivit AP, transmite News.ro. Cei doi barbati concurau in cursa Six Peaks, pe un traseu care include cele mai inalte sase varfuri ale Muntelui…

- Un barbat de 60 de ani, din Drobeta Turnu Severin, si-a pierdut viata, azi noapte, dupa ce a fost lovit de tren, in municipiu. Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin ajuns la fata locului si a intervenit pentru salvarea victimei. Cei care se aflau in tren la momentul impactului…

- Ambasadorul elen la Belgrad va prezenta ”un protest imediat” autoritaților din Serbia in legatura cu avionul militar incarcat cu armament care s-a prabușit sambata seara intr-o zona din nordul Greciei, a declarat un oficial din cadrul Ministerului grec al Apararii pentru AFP, relateaza Agerpres . La…

- ACTUALIZARE 12:10 Avionul de transport ucrainean care s-a prabușit sambata noapte in apropiere de orașul Kavala, nordul Greciei, cara muniție din Serbia cu destinația Bangladesh, au declarat duminica autoritațile sarbești, transmite Reuters. O sursa cu rang inalt din cadrul comisiei de reglementare…

