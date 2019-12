Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting tip Cod Galben pentru judetul Constanta, valabila pana la ora 02.00, timp in care se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala de 50 60 km h, iar in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, mai multe atentionari Cod galben de vant puternic, ceata si, respectiv, burnita, ce vizeaza zece judete din Transilvania si Moldova.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionari nowcasting cod galben de ceata și vant puternic, valabile in 18 județe. The post Atenționare de ultima ora de la meteorologi: județe din Banat sunt vizate! appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod roșu de vant puternic miercuri, 13 noiembrie, in intervalul 15:20 – 18:00, in urmatoarele zone: – județul Arges: zona de munte de peste cota 1800 m; – județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m; – județul Dambovita: zona de munte de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica doua atentionari nowcasting de vant puternic pentru judetele Prahova, Dambovita, Arges, Brasov si Sibiu, pe durata orelor urmatoare, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00, in zonele de munte ale judetelor mentionate, la…

- Zone din patru judete sunt vizate de o noua avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, emisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 19:00, in judetele Caras-Severin (zona de munte), Arad, Bihor si Hunedoara…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul de Meteorologie local a emis o atentionare de ploaie torentiala si rafale de vant puternic pentru regiunile Galway, Mayo, Clare, Cork, Kerry si Limerick, potrivit…

