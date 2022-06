Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pentru camioane le care parasesc teritoriul Romaniei se desfasoara cu dificultate, marti, in noua puncte de trecere a frontierei de pe granitele cu Republica Moldova, Ucraina si Ungaria si in unul de pe granita de sud, la Siret camioanele care vor sa intre in Ucraina asteptand cate zece…

- Personal insuficient pentru a opri transporturile ilegale de deseuri RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comisarii Garzii de Mediu spun ca zilnic intra în țara sute de transporturi de deșeuri, un volum la care nu fac fața. Personalul este insuficient, iar în…

- Angajații structurilor M.A.I. de la nivel local vor fi la datorie, in aceasta perioada, pentru a se asigura ca Sfintele Sarbatori Pascale se vor desfașura in liniște și siguranța. Masuri dispuse de catre S.T.P.F. Dolj in perioada Sarbatorilor Pascale La nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de…

- Consiliul Judetean (CJ) Dolj cauta constructor si pentru ultimul tronson al drumului judetean Segarcea – Zaval, ramas nereabilitat. Este vorba de DJ 561B Segarcea (DJ 561) – Dranic – Padea – Valea Stanciului – Horezu Poienari – Gangiova – Comosteni – Zaval (DN 55A), sectorul dintre Segarcea si Dranic…