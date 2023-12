Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare de calatorie a MAE: Timpi crescuți de așteptare la frontiera Poloniei cu SlovaciaMinisterul Afacerilor Externe a emis joi o atenționare de calatorie pentru granița dintre Polinia și Slovacia, unde pot fi inregistrate creșteri ale timpilor de așteptare. MAE informeaza romanii care…

- 7 decembrie 2023 Atentionare de calatorieRepublica Polona Posibila crestere a timpilor de asteptare la frontiera cu Republica Slovacia Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze dinspre inspre Republica Polona prin trecerea frontierelor…

- 19 octombrie 2023 Atentionare de calatorieRepublica Italiana Posibila crestere a timpilor de asteptare la frontiera cu Republica Slovenia Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze dinspre inspre Republica Italiana prin trecerea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in perioada 3 – 5 octombrie, in intervalul orar 22.00 – 01.00, autoritatile bulgare desfasoara pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse activitati de reparare…

