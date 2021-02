Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Spania: Coduri galbene și portocalii de furtună și vânt Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca în Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat (AEMET) a emis coduri portocaliu si galben de furtuna si vânt pentru unele zone.

Potrivit unui comunicat transmis luni de MAE, citat de Agerpres, un cod portocaliu a fost emis pentru marti, 9 februarie, în comunitatile Andaluzia, Castilla La Mancha si Regiunea Murcia - pentru furtuna si vânt, si Aragon - pentru ninsori si vânt; miercuri, 10 februarie, în comunitatile Andaluzia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

