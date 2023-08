Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale au anuntat, pentru vineri, mentinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetatie.

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, intre 25 și 30 de cetațeni romani se aflau in zona de evacuare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care intenționeaza sa calatoreasca cu avionul spre/dinspre aeroportul Bruxelles-Charleroi ca in perioada 15-16 iulie 2023 va avea loc o greva a piloților filialei Ryanair din Regatul Belgiei, ceea ce va determina perturbari ale zborurilor acestei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum și retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la punctele de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in perioada 3-7 iunie, vor avea loc, in diverse orase italiene, mai multe greve, care pot provoca perturbari asupra transportului public de calatori si aerian.…

- Atentionare de calatorie emisa de MAE: Greva a sindicatului feroviar, in Grecia, in 30 mai. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde marti este programata o greva a sindicatului feroviar, astfel ca acest tip de transport va fi afectat timp de 24 de ore.