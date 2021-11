Ministerul Afacerilor Externe din Romania (MAE) a emis o avertizare de calatorie valabila pe 1 decembrie la punctele de trecere a frontierei catre Bulgaria. Cetațenii romani care vor tranzita teritoriul Republicii Bulgaria in perioada imediat urmatoare trebuie sa ia in calcul faptul ca, la data de 1 decembrie, atat la intrarea, cat și la ieșirea prin punctele de frontiera bulgare, se vor crea coloane mari de autovehicule cu turiști romani. MAE a prezentat punctele in care s-ar putea forma cozi: pe sensul de intrare in R. Bulgaria din R. Turcia prin PCTF Kapitan Andreevo – Kapikule, PCTF Lesovo;Hamzabeyli…