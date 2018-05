Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei sau Regatul Danemarcei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana in luna noiembrie.



In aceste conditii, toate persoanele care calatoresc inspre si dinspre Suedia sau pe rutele maritime (feribot) si terestre (rutiere si feroviare) dinspre Germania in Danemarca, trebuie sa faca dovada posesiei unui act de identitate valabil, se arata intr-un comunicat MAE. Cerinta este obligatorie si pentru persoanele care tranziteaza…