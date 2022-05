Atenție, vremea se va răci semnificativ: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, cu temperaturi ce vor ajunge in Transilvania la 13 grade Celsius. Ulterior, vremea se va incalzi, dar urmeaza temperaturi oscilante. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile trec de 20 de grade in majoritatea regiunilor țarii și doar izolat vor mai fi ploi de scurta durata, anunța, luni, meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, care au transmis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vremea va fi mai rece decat ar fi normal pana pe 9 mai, apoi temperaturile, vreme de doua saptamani, vor fi cele specifice perioadei. Ulterior, din 23 mai, se incalzește, indica prognoza meteo pe 4 saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele…

- Temperaturile vor fi mai coborate decat normalul acestei perioade, pana in 25 aprilie, iar apoi se va incalzi și temperaturile vor ajunge la valori normale și chiar peste, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie, informeaza Mediafax.…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, luni, prognoza pe regiuni, pentru perioada 4 - 17 aprilie. Astfel, dupa perioade de frig, saptamana aceasta, vremea se incalzește, dar pentru perioade scurte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, valabila in intervalul 21 martie - 3 aprilie. Meteorologii estimeaza ca, dupa frigul de luni, vremea se incalzește, iar maximele ajung pana la 18-19 grade in cele doua saptamani care vin. Fii…

- Meteorologii anunța ca la jumatatea lunii aprilie se va incalzi in toate regiunile țarii. Pana atunci, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru prima parte a primaverii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Vremea ramane rece in majoritatea regiunilor, in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi sub cele normale. Din 28 martie se incalzește și temperaturile se apropie de cele specifice. Precipitațiile vor fi reduse, potrivit prognozei meteo pentru urmatoarele 4 saptamani, publicata vineri de ANM.…

- Specialiștii anunța ca dupa un inceput de primavara deosebit de rece, vremea iși va reveni treptat, iar in primele zile din luna aprilie va fi mai cald decat este normal in perioada respectiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…