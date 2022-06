Atenție, urmează sezonul unui aliment care poate fi mortal Pe langa faptul ca sunt gustoase, ciupercile sunt un aliment foarte periculos, deseori chiar mortal. Intoxicația cu ciuperci poate fi foarte periculoasa, iar riscul acesteia crește in perioada iunie – septembrie, cand apar ciupercile de padure. Ciupercile nu conțin colesterol și au cantitați mici de aminoacizi și vitamina B, fapt care le face un aliment ideal in timpul verii, dar nu numai. Deoarece sunt slab calorice, acestea sunt foarte des folosite in diete și cure de slabire. O ciuperca obișnuita este alcatuita din peste 90% apa, mai puțin de 3% proteine, sub 5% carbohidrați, sub 1% grasimi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

