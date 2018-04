Atenţie, şoferi! Se schimă LEGEA! Te poţi alege fără să ştii cu TALONUL SUSPENDAT Din 20 mai, daca va expira ITP-ul, se suspenda automat si certificatul de inmatriculare al masinii, fara sa fiti anuntati direct. Daca nu va dati seama si circulati asa, riscati o amenda de aproape 3.000 de lei, ramaneti fara placutele de inmatriculare si apoi trebuie sa faceti, alte drumuri la politie si la RAR, ca sa reintrati in legalitate. Se da legea! ANUNT de ULTIMA ORA pentru TOTI SOFERII din Romania In prezent, fiecare sofer este obligat sa faca inspectia tehnica periodica la masina o data la doi ani, daca vehiculul nu este mai vechi de 12 ani. Insa multi uita, ori nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Din 20 mai, daca va expira ITP-ul, se suspenda automat si certificatul de inmatriculare al masinii, fara sa fiti anuntati direct. Daca nu va dati seama si circulati asa, riscati o amenda de aproape 3 mii de lei, ramaneti fara placutele de inmatriculare si apoi trebuie sa faceti, alte drumuri la politie…

- Proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere este un calvar pentru majoritatea candidatilor din Romania, mai ales din cauza timpului urias de asteptare. Expertii spun ca problema ar putea fi rezolvata prin mutarea serviciului de la Ministerul de Interne la cel al Transporturilor.

- Aproape trei mii de lei este sanctiunea-record pentru soferii indisciplinati. Dar se poate ajunge chiar si la inchisoare. Trei din 100 de masini din Romania circula fara inspectia tehnica valabila.

- Toti soferii sunt obligati sa aiba asta in masina! Amenzile incep de la 1000 de lei: Politia Romana a inceput controalele! O noua prevedere legislativa le impune soferilor romani sa aiba intotdeauna la ei o fisa. Aceasta fisa se mai numeste si “cartea de salvare a autoturismului”. De retinut este ca…

- Cei care vor dori sa achizitioneze o masina la mana a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul masinii pe care urmeaza sa o cumpere. In plus, cele doua institutii promit ca vor face imposibila reintroducerea in trafic a masinilor „dauna totala”. Cel putin asa anunta…

- Mașinile inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu prevederile legale in materie, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 81/2000. Mai multe modificari au fost adoptate anul trecut pentru acest…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…