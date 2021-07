Atenție, șoferi! Restricții de circulație în București, cu prilejul unei ceremonii de Ziua Imnului Național In fiecare an, pe 29 iulie, se marcheaza Ziua Imnului Național al Romaniei. Ceremonia programata pentru ziua de joi, in zona centrala a Capitalei, va aduce restricții de circulație, de care șoferii care au drum prin zona Cercului Militar Național ar fi indicat sa țina cont din timp, pentru a gasi rute ocolitoare. Așadar, din […] The post Atenție, șoferi! Restricții de circulație in București, cu prilejul unei ceremonii de Ziua Imnului Național first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

