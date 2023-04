Atentie, soferi!: Politistii rutieri actioneaza cu 300 de aparate radar!

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care planifica sa calatoreasca in regiunea de nord și vest a Republicii Moldova, trebuie sa se echipeze corespunzator, și asta pentru ca in regiunea respectiva se circula in condiții de iarna. Potrivit informațiilor oferite de polițiștii de frontiera, toate punctele de trecere a frontierei sunt…

- Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri din Alba: Aproape 200 de șoferi depistați in timp ce conduceau cu viteza prea mare Timp de doua zile joi și vineri, 30 – 31 martie, polițiștii din Alba au organizat in tot județul o acțiune cu efective marite pentru a-i prinde pe cei care nu respecta regulile…

- Polițiștii rutieri au anunțat public ce controale vor fi facute in trafic in saptamana 20 – 26 martie a.c.. In aceste zile, la nivel național, polițiștii rutieri vor desfașura actiuni punctuale, in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, in vederea reducerii riscului rutier pe drumurile…

- In ziua de 16 martie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost angrenați intr-o acțiune de prevenire și combatere a accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea limitei legale de viteza. Acțiunea s-a desfașurat in sistem integrat impreuna, cu politistii din cadrul…

- In perioada 9 martie a.c., ora 18:00 – 10 martie a.c., ora 02:00, polițiștii Serviciului Rutier Buzau, impreuna cu reprezentați din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Buzau au acționat in sistem integrat, pentru prevenirea și combataterea principalelor cauze generatoare de…

- Articolul Razie de amploare pe șoselele din Buzau. Sute de șoferi, sancționați pentru abateri in trafic se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Peste 230 de sanctiuni aplicate pentru neregulile constatate de politisti in trafic in ultimele 24 de ore , politistii rutieri retinand permisele a 17 soferi…

- Peste 20 de șoferi amendați pentru viteza, in doar trei ore, pe DN 67C. Acțiune a Poliției Rutiere Alba cu 2 aparate radar Peste 20 de șoferi au fost prinși cu viteza neregulamentara, marți, pe DN67 C Transalpina. Poliția Rutiera Alba a organizat o acțiune de tip blitz. Potrivit IPJ Alba, marți, 24…

- Polițiștii calaraseni cerceteaza, in stare de reținere, șase barbați pentru savarșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și distrugere. La data de 15 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au fost sesizati prin…